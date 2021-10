[아시아경제 이민지 기자] SNT에너지 SNT에너지 100840 | 코스피 증권정보 현재가 22,200 전일대비 950 등락률 +4.47% 거래량 102,331 전일가 21,250 2021.10.13 14:19 장중(20분지연) 관련기사 SNT에너지, 126억원 규모 공랭식 열교환기 공급계약 체결SNT홀딩스, 1주당 300원 분기배당 결정상반기 개명한 회사들 '절반의 성공' close 는 한국서부발전과 145억6982만원 규모로 탈질설비 공급계약을 체결했다고 13일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액 대비 6.14%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr