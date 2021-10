[아시아경제 이민지 기자] 한국유니온제약 한국유니온제약 080720 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 510 등락률 +5.11% 거래량 37,262 전일가 9,990 2021.10.13 14:18 장중(20분지연) 관련기사 큰손 外인들이 담은 순매수 1위 ‘바이오’ 핵심 株! 놓치면 후회합니다이젠 아우차례…코스닥으로 쏠리는 투심, 중소형 성장株로 이동한국유니온제약, 주가 1만 9400원.. 전일대비 -4.9% close 은 19억9800만원 규모로 자사주 취득을 결정했다고 13일 공시했다. 회사 측은 “주가 안정과 주주가치 제고를 위한 것”이라고 말했다.

