컴투스 송병준 의장, 위지윅스튜디오 이사회 의장 취임

[아시아경제 강나훔 기자] 송병준 게임빌·컴투스 의장이 13일 컴투스의 자회사 위지윅스튜디오 이사회 의장에 취임했다. 송 의장은 계열사간 파트너십을 통해 글로벌 종합 콘텐츠 기업으로의 경쟁력 강화를 적극 추진한다는 계획이다.

13일 컴투스에 따르면 송 의장은 위지윅 이사회 산하에 직속 조직인 '글로벌 콘텐츠 전략 커미티(가칭)'를 설립하고, 직접 양사를 포함한 그룹 전체의 글로벌 콘텐츠 전략과 신규 기업에 대한 투자 및 인수·합병(M&A)를 총괄하기로 했다.

또 위지윅의 박관우, 박인규 대표 및 전략 커미티 조직과 함께 그룹 전체를 아우르는 지식재산(IP) 교류 및 기술 협력 방안을 마련하고, 중장기 비전과 단계별 추진 전략 개발을 진두지휘한다.

이에 따라 컴투스가 추진 중인 콘텐츠 밸류체인도 더욱 강화될 것으로 보인다. 컴투스는 그동안 게임을 비롯해 웹툰, 웹소설, 드라마, 영화, 금융에 이르기까지 광범위한 콘텐츠 밸류체인을 구축해왔다. 위지윅의 합류로 여러 계열사들의 역량까지 내재화하며 메타버스 및 트랜스미디어 사업에서 추진력을 얻게 됐다.

위지윅의 두 대표는 위지윅 경영 일선에서 기술력 및 사업 확대를 지속하는 한편, 컴투스의 핵심 임원직을 겸임하며 두 회사 협력체계의 결속력을 높여가기로 했다.

국내 CG 분야 1세대인 박관우 대표는 컴투스의 최고 메타버스 책임자(CMVO)를 맡아 메타버스 분야를 향한 기술 협업을 이끌고, 박인규 대표는 최고 콘텐츠 전략 책임자(CCSO)로서 IP 교류 및 콘텐츠 확대 전략에 기여할 계획이다.

컴투스 관계자는 "미래를 선도하는 전략적 사고와 혁신적 도전을 바탕으로 차세대 성장동력에 대한 적극적 투자를 이어오고 있다"면서 "앞으로도 위지윅을 비롯한 전체 계열사들과 함께 세계 시장을 공략할 파트너들을 지속 발굴해 나갈 예정"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr