"美 정부, 내달부터 캐나다·멕시코 백신접종자 입국제한 해제"

[아시아경제 이현우 기자] 미국 정부가 다음달부터 백신을 완전 접종한 캐나다와 멕시코에서 온 여행객에 대한 입국제한을 해제할 계획으로 알려졌다. 시행될 경우 미국의 육로 국경은 코로나19 사태 이후 19개월만에 재개방될 예정이다.

12일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외신들은 미 정부 관계자의 말을 인용해 미 정부가 내달 초부터 코로나19를 캐나다와 멕시코에서 입국하는 사람 중 백신 완전 접종자들은 입국제한을 해제할 계획이라고 보도했다. 미국정부는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 사태 이후 무역 및 필수여행을 제외한 비필수여행객의 경우 육로국경을 통해 미국에 입국하는 것을 제한해왔다.

주요외신에 따르면 오는 13일 알레한드로 마요르카스 미 국토안부보 장관이 육로국경 재개방 방침을 발표할 예정이며, 이에 따라 다음달 초부터 코로나19 백신을 완전 접종한 외국인은 여행의 목적과 관계없이 미국 입국이 허용될 예정이다. 입국제한이 면제되는 대상 백신은 미 질병관리본부(CDC)가 승인한 화이자와 모더나, 얀센 백신과 함께 세계보건기구(WHO)로부터 긴급승인을 받은 아스트라제네카(AZ), 시노백, 시노팜 백신 등이 포함된다.

AP통신에 따르면 해당 계획이 발표될 경우 미국의 육로국경은 코로나19 사태 이후 19개월만에 재개방된다. 백신 완전 접종자들은 입국을 위해 별도의 코로나19 검사는 받지 않아도 된다. 이번 방침이 시행되는 날짜는 아직 미정이지만 곧 발표될 예정이다.

이번 발표로 미국 입국시 백신 접종 의무화 조치는 더 강화될 것으로 예상된다. 미국 정부는 지난달 중국과 인도 등 33개국으로부터 항공편을 이용한 외국인의 미국 입국을 허용한다면서도, 이들은 백신 완전 접종자여야 한다고 발표한 바 있다. 이들은 비행기 탑승 전 코로나19 음성 확인서도 제출해야 한다.

