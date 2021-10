보잉, 美 전 직원에 백신 접종 의무화

[아시아경제 조유진 기자] 미국 보잉이 미국 내 전 직원에게 코로나19 백신 접종 여부를 보고할 것을 요청했다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 보도했다.

보잉은 미국에 근무하는 직원 12만5000명에 백신 접종 증명서를 오는 12월8일까지 제출해달라고 노조 측에 통보했다.

의료 또는 종교 상의 이유로 인한 백신 접종 예외는 고려하지만, 수시로 코로나19 음성 진단서를 제출할 수 있어야 한다고 설명했다.

보잉은 직원들에게 백신 접종률 데이터를 공개하지는 않을 계획이다.

앞서 조 바이든 행정부는 지난달 연방정부 계약업체들이 오는 12월8일까지 백신 접종을 완료하도록 하는 행정명령을 내렸다.

보잉은 미 정부에 군용기를 납품하는 방산업체로 이번 행정명령을 준수해야 한다.

앞서, 연방정부 계약업체인 IBM과 아메리카항공과 사우스웨스트항공 등도 백신 접종 의무화 규정을 지키겠다고 밝힌 바 있다.

