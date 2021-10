에스맥 "클린에어스, 공간살균정화기 美 FDA 인증 획득"

[아시아경제 유현석 기자] 에스맥 에스맥 097780 | 코스닥 증권정보 현재가 1,155 전일대비 25 등락률 +2.21% 거래량 6,180,665 전일가 1,130 2021.10.13 11:18 장중(20분지연) 관련기사 에스맥, 가정용 살균 정화기 출시 코 앞…"위드 코로나 수혜 기대"[기로의 상장사]에스맥, 화웨이 공급 끊기자 매출 수직 낙하에스맥 "드림텍오토모티브 주식 249억 취득…지분율 100%" close 은 독점 위탁생산 중인 클린에어스의 공간살균정화기가 미국식품의약국(FDA)으로부터 2등급(Class2) 의료기기 인증을 받았다고 13일 밝혔다.

이 제품은 미립자와 미생물을 제거하여 환자의 감염을 줄이기 위한 수술실용 공기처리장치다. 회사 측은 “이번 인증은 품질에 대한 최고 인증기관의 인허가로 국내 판매와 해외 수출을 위한 신뢰성을 확보한 것”이라고 전했다.

클린에어스의 공간살균정화기는 전기 집진 살균 필터, 광촉매 살균 필터, UVC 자외선기술, HEPA필터와 카본필터, 플라즈마 공간살균기 기술이 집약됐다. 총 7단계로 코로나19 바이러스 및 나노 크기의 미세먼지까지 살균?정화한다.

기존 플라즈마 살균 제품들이 오존을 발생시켰던 반면, 클린에어스는 안전한 사용을 위해 오존(O3)프리 기술 관련 세계 최초 특허기술을 확보했다. 또한 리보핵산(RNA) 계열 바이러스를 제거하는 원리로 최근 확산이 빠른 델타 변이 바이러스에도 살균 효과를 보인다.

황 대표는 “현재 시장에 출시된 제품은 흡입된 공기만 살균해 먼 곳에 있는 바이러스까지 처리하는데 장시간이 소요되며 실시간 대응이 어렵다”며 “자사 제품은 오염된 공기를 빠르게 흡입해 정화하고, 제품 주변에 떠다니는 코로나19 바이러스를 동시에 처리하기 때문에 즉각적이고 완벽한 살균?정화 효과를 발휘한다”고 설명했다.

회사 측은 신세계백화점 대전점에 초기 물량을 납품 완료하고 지난달 골프존 비즈몰에도 입점 계약을 체결해 이달부터 본격적 매출이 예상된다고 말했다. 회사 관계자는 “FDA 인증은 위드 코로나 시대의 필수 아이템으로서 대외적 인정을 받은 것”이라며 “마스크 없는 삶으로 돌아가는 데 촉매제 역할을 할 것으로 기대된다”라고 덧붙였다.

