휴림로봇, 김봉관 신임 대표 취임…"로봇 기반 물류 시장 선도할 것"

[아시아경제 유현석 기자] 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 812 전일대비 12 등락률 +1.50% 거래량 135,938 전일가 800 2021.10.13 09:43 장중(20분지연) 관련기사 휴림로봇, 물류 플랫폼 ‘테트라 디에스 5’ 개발…"산업현장 활용 기대"휴림로봇, 테미 고등학교 교육용 로봇으로 활약 기대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 김봉관 신임 대표이사가 취임식을 통해 로봇기반 물류 시장을 선도할 것이라고 13일 밝혔다.

김 신임 대표이사는 국내 로봇산업 태동기부터 현재까지 약 20년여년간 ‘한울로보틱스’ 기획실장, ‘퓨처로봇’ 전략사업팀장을 거치며 로봇산업 일선에서 국산 로봇의 발전과 성장에 기여한 로봇 전문가다.

2014년부터 2019년까지 한국산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수로 재직하며 인재육성에 기여했다. 2019년부터 휴림로봇 기획실장 겸 사내이사로 재직하며 산업용 로봇과 서비스용 로봇 등 회사의 핵심 아이템 전반을 아우르는 모든 사업을 일선에서 지휘해 왔다.

김 신임 대표는 취임식에서 “휴림로봇의 대표라는 중책을 맡게 돼 막중한 책임감과 사명감을 느낀다”며 “경청하고 배려하는 자세, 믿음으로 신뢰하는 자세, 실천하고 행동하는 자세를 통해 끊임없이 발전하는 휴림로봇의 밝은 미래를 함께 그려 나가자”고 말했다.

그는 이어 “휴림로봇의 핵심사업인 산업용 로봇의 기틀을 공고히 해 재도약을 위한 안정적인 기틀을 마련할 계획”이라며 “이와 동시에 새롭게 준비하는 ‘테트라 DS5’와 산업통상자원부로부터 ‘규제 샌드박스 실증특례 승인’을 받아 주행테스트를 진행 중인 ‘라스트마일 자율주행 이동 로봇(가칭)’을 통해 로봇을 활용한 물류시장을 선도해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 휴림로봇은 지난 1일 공시를 통해 기존 정광원 대표이사가 일신상의 사유로 사임하고, 김봉관 대표이사로 변경한바 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr