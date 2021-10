[세종=아시아경제 문채석 기자] 김부겸 국무총리는 13일 "당장 마스크를 벗어던지자는 것은 아니지만 단계적, 점진적 일상 회복을 추진할 것"이라고 밝혔다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 제1차 코로나19 일상회복 지원위원회 회의를 열고 이같이 말했다. 김 총리와 최재천 이화여대 에코과학부 석좌교수가 공동 위원장을 맡고 위원장 포함 40명의 민관 위원들이 단계적 일상회복(위드 코로나) 정책을 준비한다.

