SKT·신한銀, '블록체인 기술' 신원증명 서비스 활성화

삼성SDS, 종이 서류 전산화 시스템 구축

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 66,977 전일가 300,500 2021.10.13 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “SK텔레콤, 3분기 안정적인 실적 내놓을 것”[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일압도적 지지 받은 'SKT 2.0'…통신-투자사 쪼개고 '글로벌 M&A' 예고(종합2보) close 이 신한은행, 삼성SDS와 블록체인 기술로 신원을 증명하는 블록체인 분산신원증명(DID) 기반 서비스를 활성화하는데 협력키로 했다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 66,977 전일가 300,500 2021.10.13 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “SK텔레콤, 3분기 안정적인 실적 내놓을 것”[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일압도적 지지 받은 'SKT 2.0'…통신-투자사 쪼개고 '글로벌 M&A' 예고(종합2보) close 은 블록체인 분산신원증명(DID) 기반 ‘이니셜’ 서비스와 DID를 활용한 서비스 활성화를 위해 신한은행, 삼성SDS와 공동사업 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

3사는 이번 협약을 통해 증명서를 발급받기 위해 작성하는 문서인 제증명 발행·수취와 함께 블록체인 네트워크 참여를 수행하게 된다.

우선 이니셜 서비스 기반 신원·자격·권한 증명 서비스 확대를 위한 생태계를 구축한다. 블록체인 DID 기술은 신원 인증 권리를 특정 기관이 아닌 본인이 갖는 것으로 매번 중앙 기관을 통한 인증절차를 거치지 않고 자신의 신원을 증명하는 서비스에 이용되고 있다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 66,977 전일가 300,500 2021.10.13 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “SK텔레콤, 3분기 안정적인 실적 내놓을 것”[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일압도적 지지 받은 'SKT 2.0'…통신-투자사 쪼개고 '글로벌 M&A' 예고(종합2보) close 은 이니셜 플랫폼을 제공하고 현재 수행 중인 DID 사업구조를 공유한다. 신한은행은 금융 업무에 필요한 자격 검증 서류의 온라인 제출을 맡는다. 삼성SDS는 이니셜 플랫폼 기반 신규 서비스를 개발하고 컨설팅·업무에 필요한 서류들을 종이 서류가 아닌 전산화하기 위한 시스템을 구축한다.

최근 블록체인 기반 디지털 자산 지갑으로 활성화되고 있는 대체불가토큰 발행과 마켓 플레이스 분야 사업 기회도 발굴한다. 대체불가토큰(NFT)은 블록체인 기술을 활용해 특정 자산 정보를 기록하고 고유 식별값을 부여해 발행된 토큰이다.

오세현 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 4,000 등락률 +1.33% 거래량 66,977 전일가 300,500 2021.10.13 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “SK텔레콤, 3분기 안정적인 실적 내놓을 것”[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일압도적 지지 받은 'SKT 2.0'…통신-투자사 쪼개고 '글로벌 M&A' 예고(종합2보) close 인증CO장은 “신한은행, 삼성SDS와 함께 ICT·금융 산업간 융합 사업을 함께 추진할 수 있게 돼 기쁘다”며 “블록체인 DID 기반 이니셜 서비스를 통해 산업별 융합사업 신규개발과 고객 중심의 혁신 금융 서비스를 구현하는데 앞장서겠다”고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr