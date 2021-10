홈앤쇼핑, 성남산업진흥원과 中企 판로지원 '맞손'

우수 중소벤처기업 상품 발굴·판로확대 협력

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 성남산업진흥원과 중소기업 판로지원을 위한 업무협약을 맺었다고 13일 밝혔다.

이번 협약을 통해 홈앤쇼핑은 성남산업진흥원과 함께 성남시 소재 우수 중소벤처기업 발굴과 판로확대를 지원하기로 했다. 우선 홈앤쇼핑은 에이치엠오의 '재첩진국'과 그이름의 '참기름'을 입점 지원 상품으로 선정해 TV홈쇼핑 방송판매를 지원할 계획이다.

홈앤쇼핑은 중소기업 판로지원 사업 '일사천리'를 통해 지난 10년 동안 1000개 이상의 중소기업 상품을 론칭해 누적 1000억원 이상 판매고를 기록 중이다.

김옥찬 홈앤쇼핑 대표는 "이번 기회를 통해 참신한 우수기업 제품을 발굴함과 동시에 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 성남시 소재 중소기업에 도움이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

