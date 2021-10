CJ푸드빌, 샐러드 전문 브랜드 ‘빕스 샐러드밀’ 론칭

[아시아경제 이승진 기자] CJ푸드빌이 운영하는 빕스가 샐러드 전문 브랜드 ‘빕스 샐러드밀’을 출범한다고 13일 밝혔다.

빕스 샐러드밀은 1997년부터 20여 년간 샐러드바를 운영하며 쌓아온 빕스의 노하우를 살렸다. 단순히 샐러드 종류를 늘리는 차원이 아니라 제대로 된 하나의 요리로서 맛은 물론 영양과 포만감까지 모두 충족하는 '샐러드밀' 콘셉트를 담은 것이 특징이다.

프리미엄 샐러드밀 종류는 8가지로 다양한 구성을 통해 고객 선택의 폭을 넓혔다. ‘채끝 스테이크 샐러드’는 채소에 스테이크를 더해 샐러드 질을 높였다. ‘시그니처 훈제연어 샐러드’는 훈제연어를 올리고 리코타 치즈와 곡물, 레몬드레싱을 곁들인 시그니처 메뉴다. ‘그릴드 발사믹 치킨 샐러드’는 구운 닭가슴살과 채소가 담백한 맛을 내며 ‘부라타 카프레제 샐러드’는 부라타 치즈에 체리토마토와 드라이토마토, 발사믹 드레싱을 곁들어 깔끔한 맛이 특징이다.

‘스파이시 쉬림프 누들 샐러드’는 매콤한 면에 구운 새우를 올렸으며, ‘그릴드 치킨 시저 샐러드’는 닭가슴살과 바삭한 브리오슈 바게트, 삶은 계란 등으로 구성했다. ‘쉬림프 망고 샐러드’는 케이준 새우와 달콤한 애플망고가 조화를 이루며 ‘그릴드 치킨 두부면 샐러드’는 밀가루면 대신 칼로리가 낮은 두부면을 사용해 건강하게 즐길 수 있다.

일부 매장에 한해 정기구독 서비스도 실시한다. 정기구독 서비스는 구독료를 지불하면 한 달 동안 샐러드밀을 정상가 대비 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 5회 구독권은 27%, 10회 구독권은 시즈널 스프를 포함해 40% 할인가로 제공하며 방문 픽업만 가능하다. 정기구독 서비스 운영 매장은 빕스 제일제당센터점, 등촌점, 광주 광천점, 중동소풍점, 인천 연수점, 판교점, 죽전점, 의정부이마트점 및 빕스 얌 딜리버리 수원권선점, 송도점, 부산해운대점, 동탄점, 대구월성점, 은평점, 김포점이다.

샐러드밀 출시를 기념해 할인 기획전도 진행한다. 오는 31일까지 쿠팡이츠로 2만 2000원 이상 주문 시 2000원을 할인하며 배달비 무료 혜택도 제공한다. 빕스 샐러드밀은 쿠팡이츠를 통해 주문할 수 있으며 이달 내로 배달의민족에서도 배달 서비스를 시행할 예정이다.

CJ푸드빌 관계자는 “건강에 대한 관심이 커지면서 남녀노소 가리지 않고 샐러드를 일상식으로 찾는 수요가 늘어나 샐러드에 특화된 샐러드밀 브랜드를 새롭게 선보였다”며 “샐러드밀은 빕스의 경쟁력이 집약된 브랜드인만큼 셰프의 정성이 들어간 프리미엄 샐러드로 높은 만족감을 선사할 것”이라고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr