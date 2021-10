더 많은 혜택 즐기는 퇴근 후 관광‥ '강원도 워케이션 시즌 2' 오픈

강원도 128 곳 숙박시설 객실 특가, 비즈니스 센터 무료 이용



[아시아경제 라영철 기자] 강원도 관광재단이 지역관광 활성화와 재택근무 트렌드에 맞춰 주중, 장기 관광객 유치를 위해 혜택이 더 많은 '강원도 워케이션 시즌 2'를 오픈했다.

13일 관광재단에 따르면, 이번 워케이션 특화상품은 '강원도 워케이션 열중쉬어' 일할 땐 열중하고, 쉴 땐 쉬어가기를 주제로 기획했다.

도 내 128 곳 숙박시설 객실 특가, 얼리 체크인, 레이트 체크아웃, 바다전망, 무료 아메리카노 제공 등의 혜택을 준다.

특히 시즌 2에서는 온전히 일에 집중할 수 있게 객실 내 스탠드와 책상 구비 및 비즈니스 센터 무료 이용을 추가했다.

또한 퇴근 후 관광을 통한 휴식을 얻도록 워케이션 예약자를 대상으로 강원 모바일 상품권 지급 이벤트도 연다.

최동석 국내 마케팅팀장은 "워케이션 시즌 2를 통해 강원도를 국내 워케이션을 대표하는 지역으로 각인하고, 워케이션 문화 선도와 강원도 주중 숙박관광 활성화도 함께 이루겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr