[e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일

◆ 멜파스=한국거래소는 채권자에 의한 파산신청설에 대해 조회공시를 요구. 답변 기한은 이날 오후 6시까지.

◆ 휴먼엔=PRIME METAL과 13억원 규모로 KOREAN STEEL SCRAP HS GRADE 공급 계약을 체결했다고 공시.

◆ 코스나인=채무상환자금 조달을 위해 150억원 규모로 전환사채권 발행을 결정했다고 공시.

◆ 디에스케이=종속회사인 프로톡스의 주식 578만주를 289억원에 취득해 전체 소유 지분비율으 69%로 확대됐다고 공시. 취득 방법은 유상증자를 통한 신주 취득임. 아울러 회사는 증권 취득자금 마련을 위해 149억원 규모로 시너지파트너스를 대상으로 하는 유상증자를 결정.

◆ 아스타=LG디스플레이와 4억6000만원 규모로 LDI-TOF MS 공급계약을 체결했다고 공시.

◆에이치앤비디자인=시설자금과 운영자금 조달을 위해 448억원 규모로 주주우선공모배정 방식의 유상증자를 결정했다고 공시.

