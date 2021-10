마포농수산물시장 13일 재개장

[아시아경제 박형수 기자] 코로나19 집단감염이 발생하면서 문을 닫았던 마포농수산물시장이 13일부터 다시 문을 연다.

서울 마포구는 이달 8일 마포농수산물시장에 대해 내렸던 행정명령을 13일 0시부터 해제한다고 12일 밝혔다.

지난달 25일 시장 종사자가 처음으로 확진 판정을 받은 뒤 관련 확진자가 계속 나왔다. 이달 8일 시장 폐쇄 조치 후 확진자가 하루 1∼2명으로 줄었고 12일에는 구민 가운데 추가 확진자가 나오지 않았다.

시장의 자체적인 코로나19 차단 노력 등을 고려해 이날 오후 질병관리청과 서울시 역학조사실 등이 참석한 합동회의 결과 시장 개장을 결정했다.

2차 코로나19 검사를 완료하고 13일 기준으로 3일 이내에 음성 판정을 받은 업소에 한해 시장폐쇄 행정명령을 해지하기로 했다. 재개장 후에도 시장 상인과 종사자는 3일 간격으로 두 차례 이상 코로나19 검사를 의무적으로 받아야 한다.

마포구는 '안심콜'을 설치해 시장 출입자를 관리하고, 화장실 등 공용 공간의 환기와 소독을 강화했다.

