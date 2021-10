[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영신 화순전남대학교병원 권역호스피스센터 사회복지사가 호스피스 발전에 기여한 공로로 보건복지부 장관 표창을 수상했다.

김영신 사회복지사는 말기환자 돌봄의 질 향상뿐만 아니라 병원 내 완화의료 사업 구축 및 지역사회 호스피스 발전에 기여한 공로를 인정 받았다.

그는 특히 지난 12년간 입원형 호스피스 사업을 수행하면서 시설·인력 등 화순전남대병원 호스피스 병동의 기본 체계를 구축하고, 환자 야유회·음악회 등 돌봄 발굴, 원내 호스피스 EMR(전자의무기록) 개발, 호스피스 병상 확대 등 실무를 전담해 왔다.

김영신 사회복지사는 “호스피스는 말기환자가 존엄하게 삶을 매듭지을 수 있도록 하는 돌봄사업이다”며 “그 누구도 돌봄으로부터 소외되지 않도록 더 나은 호스피스 서비스를 위한 기회를 제공하고 지역사회와 연계 강화에도 노력하겠다”고 말했다.

