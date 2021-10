제주소방 ‘지하 실물화재훈련’ 실시

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방안전본부(본부장 박근오)는 최근 용강동 소재 스포츠센터에서 화재대응능력 강화를 위한 ‘지하 실물화재훈련’을 실시했다고 12일 밝혔다.

지하층 화재는 열기와 농연이 밖으로 잘 배출이 되지 않아 시야 확보가 어려워 대피가 어렵고, 소방활동에도 많은 장애가 발생하기 때문에 대규모 인명 및 재산피해로 이어질 수 있다.

이번 훈련은 실제 건물 지하층에 화재상황과 유사한 환경을 재연해 실전 화재상황에 대비한 팀워크 향상에 중점을 뒀다.

3D 주수기법(롱펄싱, 숏펄싱 등) 등 선진 화재전술기법 도입 및 지하에 고립된 요구조자 구조훈련도 실시했다.

3D주수기법은 화재현장에서 열, 연기, 증기를 모두 고려한 공간 내 화재를 진압하는 방법, 진압대원의 안전확보와 화재발생 대상물의 수손피해 최소화 및 신속한 인명검색 등 효율적인 화재진압 기법이다.

박근오 소방안전본부장은 “지하층 화재 등 다양한 화재에 대비해 유형별로 실제와 유사한 훈련 환경을 조성하는 등 실전과 같은 훈련으로 화재대응능력을 더욱 강화해 나갈 것이다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr