내달 SKT 2.0시대 열린다…SKT-SK스퀘어 분할에 '99.95%' 찬성

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤이 창립 37년 만에 통신회사와 투자회사로 쪼개지면서 오는 11월1일 'SKT 2.0 시대'가 열린다. 기존 통신(SK텔레콤)과 신사업(SK스퀘어) 양측에서 성장을 가속화함으로써 기업가치를 온전히 재평가받고 주주가치를 제고한다는 방침이다. 신설 투자전문회사 ‘SK스퀘어’를 중심으로 향후 반도체를 비롯한 테크·플랫폼 영역에서 국경을 뛰어넘는 인수합병(M&A) 행보도 본격화할 전망이다.

SK텔레콤은 12일 오전 본사 T타워 수펙스홀에서 임시주주총회를 열고 SK텔레콤-SK스퀘어 분할안을 의결했다고 밝혔다. 출석 주식 수 기준으로 인적분할 안건의 찬성률은 99.95%, 주식 액면분할 안건의 찬성률은 99.96%를 기록했다. 국민연금을 포함한 기관은 물론 개인 주주로부터 압도적인 지지를 받았다.

존속회사인 SK텔레콤과 신설회사인 SK스퀘어는 다음 달 1일 공식 출범한다. 현 SK텔레콤은 주식 매매거래정지 기간(10월26일~11월26일)을 거쳐 11월29일에 SK텔레콤, SK스퀘어로 각각 변경상장, 재상장 된다. 향후 SK텔레콤은 기존 유뮤선 통신을 기반으로 한 인공지능(AI)·디지털인프라 영역에, 신설회사는 반도체를 중심으로 한 ICT 투자에 집중하게 된다. 분할 비율은 SK텔레콤이 0.607, SK스퀘어가 0.392다.

박정호 최고경영자(CEO)는 “회사 분할의 가장 큰 목적은 주주가치 극대화이며 분할 후 통신과 투자라는 명확한 아이덴티티로 빠른 성공 스토리를 써 나가겠다”며 “지금까지 잘 키워온 포트폴리오 가치를 시장에서 더 크게 인정받고 이를 주주분들께 돌려드릴 것”이라고 밝혔다.

◆SK텔레콤 ‘AI·디지털인프라 서비스’, SK스퀘어 ‘반도체·ICT 투자전문’ 회사로

SK텔레콤은 AI·디지털인프라 서비스 회사로 탈바꿈해 2020년 15조 원의 연간 매출을 2025년 22조 원까지 늘린다는 계획이다. 이를 위해 3대 핵심 사업인 유무선통신, AI 기반 서비스, 디지털인프라 서비스에 집중하기로 했다.

먼저 유무선통신 사업은 5G 1등 리더십을 공고히 하고 미디어 서비스의 성장세를 지속한다는 계획이다. AI 기반 서비스는 지난 8월 출시해 좋은 반응을 얻고 있는 구독 서비스 ‘T우주’를 온오프라인 구독 커머스 플랫폼으로 진화시키고, 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드(ifland)’와 연계한 메타버스 사업 규모를 확대한다. 디지털인프라 서비스 사업은 5G MEC(모바일에지컴퓨팅) 등을 활용해 성장성이 높은 데이터센터, 클라우드, Industrial 사물인터넷(IoT) 사업을 본격 확대한다.

존속법인인 SK텔레콤 산하에는 유무선통신 사업 등에 시너지를 낼 수 있는 SK브로드밴드, SK텔링크, 피에스앤마케팅, F&U신용정보, 서비스탑, 서비스에이스, SK오앤에스 등이 위치한다.

SK스퀘어는 반도체·ICT 투자전문 회사로 출범한다. 지금까지 반도체, ICT 플랫폼 사업 투자를 통해 축적된 투자 성공 DNA를 바탕으로 현재 26조 원인 순자산가치를 2025년 약 3배에 달하는 75조 원으로 키운다는 비전이다. ‘광장’ 또는 ‘제곱’을 뜻하는 사명처럼 반도체, 미디어, 보안, 커머스 등 주요 포트폴리오 자산을 기반으로 과감하고 선제적인 투자를 통해 대한민국 ICT 업계 전반에 활력을 불어넣는다는 계획이라고 회사측은 설명했다.

SK스퀘어는 상장회사로서 여느 비상장 투자회사(PE, Private Equity)와 달리 일반 주주들도 회사의 투자 활동에 함께 참여할 수 있는 장점이 있다.

SK스퀘어 산하에는 16개 회사를 편제한다. 대상 회사는 SK하이닉스, ADT캡스, 11번가, 티맵모빌리티, 원스토어, 콘텐츠웨이브, 드림어스컴퍼니, SK플래닛, FSK L&S, 인크로스, 나노엔텍, 스파크플러스, SK Telecom CST1, SK Telecom TMT Investment, ID Quantique, Techmaker 다.

◆박정호 CEO “잘 키워온 포트폴리오 가치를 인정받아 주주에게 돌려드릴 것”

이번 분할은 통신과 반도체를 중심으로 각 영역에 적합한 성장구조와 투자 기반을 갖춤으로써 미래 먹거리를 창출하는 한편 시장에서도 제대로 된 기업가치를 인정받기 위한 행보로 읽힌다. 지배구조상 사업 확장에 제약이 많은 자회사 SK하이닉스를 대신해 그룹 핵심 캐시카우로 성장한 반도체 투자를 본격화하겠다는 선언이기도 하다.

SK텔레콤은 분할의 주요 목표 중 하나로 주주가치 극대화를 꼽고 있다. 기존 통신과 신사업 양측에서 성장을 가속화함으로써 기업가치를 온전히 재평가받고 주주가치를 제고한다는 비전이다. 박정호 CEO는 "SK텔레콤이 성공적으로 포트폴리오를 다변화했음에도 통신이라는 한 프레임에서 평가 받으면서 온전한 가치를 평가받지 못했다. 통신사업과 ICT 투자로 나뉘어 포트폴리오 가치를 시장에서 당당히 인정받고 주주 여러분께 돌려드릴 것"이라고 언급했다.

SK텔레콤은 올해 4월 인적분할 추진을 처음으로 공식화하며 기업가치를 온전히 평가받아 미래 성장을 가속화하고 주주가치를 제고하겠다는 목표를 명확히 했다. 5월에는 자사주 869만주(발행주식 총수의 10.8% 규모)를 사실상 전량 소각하고, 6월 이사회에서 SK텔레콤-SK스퀘어의 약 6대4 인적분할과 5대1 주식 액면분할을 결의하는 등 주주가치 제고 행보를 이어갔다. 이에 힘입어 SK텔레콤의 현재 주가는 연초 대비 약 30% 상승했다.

이날 주총에서 주식 액면분할 관련 안건이 함께 의결된 것도 동일한 맥락이다. 이현재 액면가 500원인 보통주 1주는 액면가 100원인 5주가 된다. 자본금 증자 없이 기존 주식의 액면가를 늘려 총 주식수를 확대하는 방식인 액면분할은 주식시장에서 거래량, 주가, 시가총액을 끌어올리는 호재로 손꼽힌다. SK텔레콤은 진입 장벽을 낮추고 소액 주주의 비중을 높임으로써 투자자들이 누구든지 쉽게 접근할 수 있는 ‘국민주’로 탈바꿈한다는 목표를 세웠다.

이러한 행보는 SK그룹이 강조해 온 ‘파이낸셜 스토리’와도 이어진다. 파이낸셜 스토리는 고객, 투자자, 시장 등을 대상으로 성장 전략과 미래 비전을 제시함으로써 총체적 가치를 높여나가자는 경영 전략이다.

