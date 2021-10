수원미래발전연구소 12일 출범…"수원 특례시 전략 등 제안"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 수원미래발전연구소(소장 김희겸)가 12일 수원시청 인근 마라톤 빌딩에 문을 열고 본격 활동에 들어갔다.

연구소는 내년 수원 특례시 출범에 맞춰 위상에 맞는 품격높은 도시 발전을 위한 각종 전략과 제안을 수원시와 시민들에게 제시하기 위해 출범했다.

연구소는 앞으로 수원의 백년대계를 목표로 설정하고 인구 구조의 급격한 변화와 4차 산업혁명 시대 및 포스트 코로나19 시대를 대비한 수원의 발전 전략을 모색하게 된다. 또 전통과 첨단이 공존하는 균형있는 도시발전, 일자리가 넘치는 지역경제, 살기 편리한 매력있는 도시, 다함께 행복한 따뜻한 사회, 모두가 안전한 도시 수원을 만들기 위한 다양한 연구를 추진한다.

이에 따라 연구소에는 각계 전문가, 대학교수 등 외부 전문가들이 참여한다.

김희겸 수원미래발전연구소장은 "수원시가 지방자치분권을 선도하는 품격있는 도시로 발전할 수 있도록 각계 전문가와 시민 여러분의 적극적인 참여와 성원을 부탁드린다"며 "연구소는 장기과제로 영통소각장 대책, 비행장 이전, 주차장 확충대책 등에 대한 조사ㆍ연구에 착수할 예정"이라고 전했다.

김희겸 소장은 경기도 행정1ㆍ2ㆍ경제 부지사와 행정안전부 재난안전관리본부장(안전 차관)을 지냈다. 최근에는 이재명 더불어민주당 대통령 후보의 재난안전관리특보단장에 임명되는 등 국민 안전과 수원시 발전을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr