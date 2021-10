깨끗한나라, '브레드 이발소'와 콜라보 미용티슈 출시

[아시아경제 김종화 기자] 생활용품기업 깨끗한나라가 '브레드 이발소' 캐릭터를 적용한 미용티슈를 출시한다고 12일 밝혔다.

깨끗한나라는 미용티슈 고객의 저변을 확대하고 다양한 세대에게 친근하게 다가가기 위해 이번 콜라보레이션을 진행했다.

국내 토종의 생활용품 기업으로서 국내 고객을 대상으로 꾸준히 기반을 닦아온 깨끗한나라는 국산 애니메이션으로서 넷플릭스 키즈 채널 한국 1위를 달성하는 등 큰 인기를 끌고 있는 '브레드 이발소'와 콜라보레이션을 통해 국내 미용티슈 고객의 저변 확대 및 커뮤니케이션 강화로 시너지를 창출해 나갈 예정이다.

이번 신제품은 가정용·여행용·미니사이즈 등의 형태로 출시되며, 미용티슈 패키지에 천재 이발사 '브레드'는 물론 윌크, 초코 등 다양한 캐릭터들의 귀여운 모습의 디자인이 적용된다.

브레드 이발소 미용티슈는 100% 천연펄프 및 무형광으로 안심하고 사용할 수 있으며, 먼지가 적고 첨가제 없는 원단으로 제작해 한번 더 고객을 생각한 제품이다.

깨끗한나라 관계자는 "이번 브레드 이발소 콜라보레이션레이션을 통해 펀슈머 성향이 강한 MZ세대에게는 색다름과 재미를, 어린 자녀와 부모에게는 친숙함을 제공할 예정"이라면서 "다양한 세대에게 다르게 해석될 수 있는 콜라보레이션이 될 것으로 기대된다"고 말했다.

한편, 브레드 이발소는 천재 이발사 브레드와 그의 조수 윌크가 디저트 친구들의 단점을 극복하고 자존감을 회복할 수 있도록 꾸며준다는 이야기를 담아낸 국산 애니메이션이다. 다양한 패러디와 블랙코미디 등의 요소가 가미되어 어린이 뿐만 아니라 MZ세대에게도 큰 인기를 얻고 있다.

