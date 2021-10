尹 대장동 개입 의혹 민주당 vs 李 국감 세우겠다 국민의힘

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자] 대장동 개발 사업과 이른바 ‘고발 사주’ 의혹을 내걸고 여야가 12일 전면전을 펼쳤다.

국민의힘 지도부는 이날 대장동게이트 특검 추진 천막투쟁본부 회의를 열고 이재명 더불어민주당 대선후보를 향한 공세를 이어갔다. 김기현 국민의힘 원내대표는 이 자리에서 이 후보가 경기도지사직을 사퇴하더라도 일반 증인으로 국정감사장에 출석시키겠다고 강조했다. 김 원내대표는 "민주당 지도부는 절대 다수 국민이 바라는 특검을 묵살하고 국회의 다수 의석을 오남용해 증인과 참고인이 한 명도 없는 맹탕 국감을 만들었다"며 "이재명 후보는 송영길 민주당 대표 뒤에 숨지 말고 캠프 인사가 공언했든 국감에 예정된 계획대로 임해 달라"고 촉구했다. 회의 후 김 원내대표는 비공개회의를 따로 열고 상임위원회별 국감 상황을 점검했다.

민주당은 대장동 개발 의혹이 화천대유자산관리의 부정부패 사건이라고 칭하며 오히려 윤석열 전 검찰총장 개입 의혹을 주장했다. 윤호중 민주당 원내대표는 이날 국정감사 대책회의에서 "화천대유가 거둔 1조원대 대장동 수익의 종잣돈이 부산저축은행의 부실 대출 자금에서 나왔다"면서 "당시 부산저축은행 부실 수사를 주도했단 의혹을 받은 이들이 바로 당시 주임검사였던 윤 전 총장, 윤석열 캠프에서 정치공작진상규명 특별위원장을 맡고 있는 김홍일 전 중수부장"이라고 지적했다.

여야는 이날 국감장에서도 거세게 충돌할 전망이다. 이날 오후 법제사법위원회 고위공직자범죄수사처 국감에서 민주당은 윤 전 총장의 고발사주 의혹을 집중적으로 부각할 것으로 전망된다. 국민의힘은 김웅·정점식 의원실 압수수색과 관련해 형평성 문제를 거론하는 동시에 대장동 개발과 관련한 각종 의혹을 꺼내 들며 역공을 펼 것으로 예상된다. 정무위원회는 도이치모터스 주가조작 사건과 대장동 관련 증인 채택 문제로 공방을 이어갔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr