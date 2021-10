신한금융투자, ‘신한 글로벌 매거진’ 창간호 발간

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 글로벌 금융 시장의 핵심이슈를 매월 쉽게 접할 수 있는 ‘신한 글로벌 매거진’ 창간호를 발간했다고 12일 밝혔다.

‘신한 글로벌 매거진’은 커버스토리, 투자아이디어, 산업분석 등 매일 발행되는 데일리리포트 보다 긴 기간을 두고 시장 및 산업 방향을 확인할 수 있는 내용으로 구성됐다.

창간호는 투자에 도움이 되는 다양한 내용으로 구성됐다. 커버스토리는 ‘시장의 컬러는 변화되고 있다’로 10월 이후 시장 전망을 담고 있다. ‘헝다사태’를 담은 ‘글로벌이슈’와 메타버스등 다양한 테마를 소개하는 ‘투자테마’, ‘차트로 보는 세상’까지 흥미롭고 유익한 내용으로 꾸며졌다. 이 매거진은 신한금융투자 홈페이지 및 HTS, MTS를 통해 확인할 수 있다.

한편 신한금융투자 리서치센터는 깊이 있는 투자정보를 다양한 방식으로 제공하고 있다. 지난 7월 리서치센터에서 발간한 리포트를 고객의 일상언어 형식으로 재구성한 ‘투자연구소’를 오픈했다. 또 지난 2020년 ‘무형시대 0>1’를 시작으로 특화된 비정기 투자정보인 ‘the Blue Book’을 발간하고 있다

윤창용 신한금융투자 리서치센터장은 “기존 투자정보를 이해하기 쉽고 다양한 방법으로 제공하고 있다”며 “하나의 투자정보가 직원뿐만 아니라 전 연령 및 전 채널 고객을 대상으로 투자정보를 쉽게 전달 될 수 있도록 투자 콘텐츠의 One Source Multi Use 체계를 구축했다”고 밝혔다.

