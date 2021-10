모더나 회장 "백신 제조법 공유 안해...자체 생산이 최선"

[아시아경제 이현우 기자] 누바 아페얀 모더나 회장이 자사가 개발한 코로나19 mRNA 백신의 제조법 공유 계획은 없으며 앞으로도 자체 생산을 늘리겠다고 밝혔다. 세계보건기구(WHO)와 프란치스코 교황 등 국제사회의 요청에도 자체 생산능력이 이미 충분하다는 기존 입장을 고수했다.

11일(현지시간) 아폐얀 회장은 이날 AP통신과 가진 인터뷰에서 "백신 공급 확대를 위한 제조공법 공유는 없을 것"이라고 잘라 말하면서 "경영진이 글로벌 공급을 늘리기 위한 최선의 방법은 자체 생산을 늘리는 것이라는 결론을 내렸다"고 밝혔다. 이어 "향후 6∼9개월 안에 고품질 백신을 만들 수 있는 신뢰할 수 있고 효과적인 방법은 우리가 백신을 만드는 것"이라며 "제조법을 공유하자는 요구는 우리가 충분한 생산 능력을 갖추지 못했다는 추정에서 나온 것인데, 우리는 우리가 할 수 있다는 것을 안다"고 강조했다.

그는 "우리는 백신 생산이 제로였던 상황에서 10억 회분을 생산하기까지 1년이 채 안 걸렸다"며 "내년에는 30억 회분까지 생산할 수 있을 것으로 생각한다"고 설명했다. 다만 아폐얀 회장은 "1년 전 모더나가 팬데믹 기간에는 특허권을 행사하지 않기로 한 약속은 계속해서 이행할 것"임을 다시금 강조했다.

앞서 세계보건기구(WHO)는 모더나에 개발도상국 등에 대한 백신 공급 확대를 위해 백신 제조공법 등을 공유하라고 요구해왔다. 이날 앞서 아폐얀 회장을 예방한 프란치스코 교황도 아폐얀 회장에게 누구나 백신을 맞을 수 있게 백신 제조법을 공유해달라고 요청한 것으로 알려졌다.

아폐얀 회장은 모더나가 백신 대부분을 부자 나라들에만 수출하고 가난한 나라들은 등한시하고 있다는 국제사회의 비판에 대해서는 "초기에 계약한 미국 정부를 통해 상당한 양을 빈곤국에 공급하고 있다"며 "빈곤국들이 백신을 확보하는 것을 돕기 위해 여러 국가와 협력하고 있다"고 강조했다.

앞서 지난 7일 모더나는 연간 수억회 접종분의 코로나19 백신을 생산할 수 있는 시설을 아프리카 짓는다고 발표한 바 있다. 아폐얀 회장은 "이른 시일 안에 최종 부지가 선정되길 희망한다"며 "하지만 공장을 세우고 가동하기까지는 앞으로 수년이 소요될 것"이라고 말했다.

