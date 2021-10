CJ프레시웨이 모닝해즈, 가을 꽃·과일 담은 음료 출시

[아시아경제 문혜원 기자]CJ프레시웨이가 운영하는 카페 브랜드 ‘모닝해즈’가 가을 대표 꽃, 과일로 계절의 정취를 가득 담은 협업 음료 3종을 새롭게 출시했다고 12일 밝혔다.

출시 음료는 ▲국화에이드 ▲배오미자차 ▲배생강라떼 총 3종이다. 모닝해즈 고객들에게 가을과 어울리는 차 한 잔의 여유를 선물하고, 우리 전통차를 접목해 맛과 건강 모두 챙길 수 있는 음료를 선보이고자 기획됐다.

모닝해즈가 협업을 진행한 ‘사유 공간 찻집’은 국립중앙박물관 3층에 위치한 전통 카페로, 한국 감성을 재해석한 전통차와 디저트로 유명세를 얻고 있다. 대표 음료는 꽃차, 초의차(녹차) 등이 있다.

국화에이드는 가을꽃인 국화의 향기로움을 청량하게 느낄 수 있는 음료다. 노랗게 만개한 국화 꽃잎이 들어가 마시는 즐거움과 함께 시각적 아름다움도 선사한다. 배오미자차는 가을 제철 과일인 배와 오미자가 만나 단맛, 신맛, 짠맛 등 다채로운 맛을 한 번에 즐길 수 있다. 가을에 만나는 붉은 보석이라 불리는 오미자가 듬뿍 들어가 가을 노을과 같은 붉은빛을 띠는 것이 특징이다. 배생강라떼는 쌀쌀한 날씨에 몸을 따뜻하게 데워주는 배와 생강을 조합해 만든 음료로, 달콤하면서도 쌉싸름한 맛이 조화를 이룬다.

