GS리테일, 그린 세이브 캠페인…ESG 경영 박차

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 1000명의 시민과 가맹점, 경영주 등이 자발적으로 참여하는 ‘그린 세이브 캠페인’을 진행한다고 12일 밝혔다.

GS샵은 오는 21일까지 총 350명의 ‘시민 캠페이너’ 3차 모집에 나선다. 이들은 입지 않는 옷을 업사이클링하는 친구 캠페인을 펼친다. 기부한 옷 5000여 점은 아름다운가게 업사이클링 전문 브랜드 에코파티메아리를 통해 새로운 제품으로 재탄생되며, 이 과정을 통해 약 20톤의 탄소 절감 효과가 기대된다.

GS25와 GS더프레시도 오는 23일까지 가맹점 경영주와 스토어 매니저 등이 참여하는 그린 세이브 캠페인을 진행한다. 참여 방법은 친환경 캠페인 영상을 시청한 후 투명 페트병 분리 배출, 다회용 쇼핑백 및친환경 봉투 권장 등 매장에서 실천한 활동에 대해 인증삿을 찍어 보내거나 매장에서 실천할 수 있는 친환경 아이디어를 사무국에 제안하는 활동 등이다. 참가자 전원에게는 소정의 더팝 리워즈가 증정된다.

캠페인 참여자 중 우수 활동을 보여준 구성원은 그린 세이버로 선정되며 고객과 맞닿은 현장에서 친환경 활동을 실천하고, 친근한 홍보 등 지역사회에 선한 영향력을 줄 수 있는 환경 첨병의 역할을 6개월간 하게 된다. 소정의 활동비와 관련 굿즈 등을 받을 수 있고 카페25 쿠폰 등 혜택을 얻게 된다. 우수한 활동을 보인 스토어 메니저가 GS리테일에 입사 지원을 할 경우 서류 전형에서 가점 혜택도 받을 수 있다.

GS리테일 관계자는 “작은 것부터 실천하는 문화야말로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 시작점”이라며 “앞으로도 실천 중심의 ESG 경영을 완성한다는 목표에 한발 더 다가가는 다양한 캠페인을 꾸준히 전개해 나갈 예정”이라고 말했다.

