세계은행총재 "코로나19 이후 국가간 불평등 확대…비극적 역전"

[아시아경제 김수환 기자] 데이비드 맬패스 세계은행(WB) 총재가 코로나19 대유행 이후 선진국과 개발도상국 간 불평등이 더 심해질 것이라고 경고했다.

맬패스 총재는 11일(현지시간) WB의 한 행사에서 이같이 말하고 많은 측면에서 '비극적 역전'을 목격하고 있다고 말했다.

맬패스 총재는 세계 경제가 백신 접종 지연, 물가 상승, 제한된 정책 지원, 일자리 부족 등에 시달리는 상당수 개발도상국에 도전적인 상황이라고 말했다.

그러면서 올해 1인당 국민소득이 선진국의 경우 5%에 가까운 성장이 예상되지만, 저소득국가는 0.5%에 불과할 것이라며 불평등이 급격히 커지고 있다고 우려했다.

그는 이어 올해 세계 경제가 5.7% 성장할 것이라고 예상했다. 내년 성장률은 4.4%로 전망했다.

앞서 WB는 올해 1월 발표한 세계경제전망 보고서에서 올 성장률을 4.1%로 예상한 이후 지난 6월 전망치를 수정하고 5.6%로 대폭 상향했었다.

맬패스 총재는 선진국이 코로나19 대유행 이전의 경제성장 수준을 기록하고 있지만, 개발도상국의 GDP(국내총생산)은 내년에도 전염병 대유행 이전 예측에 비해 4%가량 낮은 수준일 것이라고 예상했다.

맬패스 총재는 "우리는 많은 측면에서 발전의 '비극적 역전'을 목격하고 있다"며 "극도의 빈곤을 줄이려는 노력이 수년, 어떤 경우 수십 년 후퇴했다"고 말했다.

그는 전염병 대유행 기간이던 지난해 저소득국의 채무 부담이 12% 급증한 8600억달러를 찍으며 역대 최고치를 기록했다고 밝혔다. 그는 이어 이들 국가에 대한 채무 감면 및 재조정, 투명성 개선 등 포괄적 접근이 필요하다고 밝혔다.

또 WB가 격차 확대에 대응하기 위해 선진국에서 1000억달러를 모금하고 있다고 말했다.

한편, 이날 WB의 카르멘 라인하트 수석 이코노미스트는 경제 성장과 사회 안전망 구축이 빈곤율 감소에 필수적이라면서 "코로나19 이전에도 이미 개발도상국들은 도전적 상황에 직면했던 상태"라고 말했다.

그는 "이들 국가의 경제 성장이 2015년부터 위축된 상태였다"라며 "경제 성장은 일자리 증가와 함께 경기 회복을 유도한다"며 경제 성장 정책의 필요성을 재차 강조했다.

