우리은행, '제24회 우리미술대회' 온라인 본선 개최

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 지난 10일 ‘제24회 우리은행 우리미술대회’본선대회를 실시간 온라인으로 개최했다고 11일 밝혔다. 이날 대회에는 총 300명의 본선 진출자들이 개인 공간에서 쌍방향 영상 플랫폼을 이용해 참가했다.

앞서 실시된 온라인 예선에는 국내 참가자를 비롯해 미국, 러시아, 말레이시아 등 9개국 참가자들이 참여했다. 미술 전문가들로 구성된 심사위원단의 2차에 걸친 심사를 통해 총 300명이 본선대회에 진출했다.

이번 대회는 ESG경영 실천의 일환으로 환경에 대한 관심을 유도하기 위해 ‘우리가 그린(GREEN) 그림!’이라는 컨셉으로 개최됐다. 플래시 게임 및 대회 참여 인증샷 이벤트도 함께 진행됐다.

우리미술대회는 대상인 문화체육관광부 장관상을 포함해 본선대회 참가자 모두에게 상장과 부상을 수여한다. 수상작은 심사를 거쳐 오는 22일 우리미술대회 홈페이지를 통해 발표되며 시상식은 다음 달 6일 진행될 예정이다.

권광석 우리은행장은 "우리미술대회를 통해 참가자들이 그린 그림이 많은 사람들에게 환경의 소중함과 고마움을 전할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 우리은행은 자연과 환경을 지키는 ESG경영을 지속적으로 실천해 나갈 것”이라고 밝혔다.

