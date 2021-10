롯데케미칼, 재활용 편의성을 높인 PET병 수축라벨 개발

PET병과 라벨이 쉽게 분리되어 PET병 재활용 공정 용이

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼이 PET병 재활용 용이성 최우수 등급을 만족하는 PET병 수축라벨을 개발했다.

롯데케미칼에서 원료 개발 및 가공 기술 등을 지원하고 롯데알미늄은 인쇄, 라벨 제조 및 평가를 동일화학공업에서는 필름 제조 생산 등을 진행했다. 3사는 작년부터 수축라벨 공동개발을 진행하여 지난 29일 '페트병 재활용을 위한 수축 다층 폴리올레핀 라벨 및 원료 제조 기술'로 산업통상자원부 기술표준원으로부터 국가공인 신기술(NET) 인증을 획득했다.

PET병 라벨은 접착식과 수축라벨 2종류가 사용된다. 금번 개발된 PET병 수축라벨은 비접착식, 비중 1미만으로 폐PET병 분쇄 후 세척과정에서 PET병은 수면 아래로 가라앉고 수축라벨은 물 위로 뜨면서 라벨을 쉽게 분리할 수 있는 것이 특징이다.

기존 수축라벨 대비 강도가 낮아 라벨 절취선 분리가 쉽고 PET병 재활용 공정이 용이해지면서 PET병 재활용률이 늘어날 것으로 기대하고 있다.

PET병에는 식품 정보를 위해 라벨이 사용되고 있으며 분리가 되지 않으면 PET병 재활용이 쉽지 않다. 최근 무라벨 생수가 출시되고 있지만 식품관리법상 식품 성분 표기가 필요해 일부 생수 제품 외에는 라벨을 사용하고 있다.

한편, 롯데케미칼은 파트너사의 ESG 환경 조성 및 역량 강화를 위한 프로젝트를 진행하고 있다. 지난해에는 공동 기술개발프로젝트 24건과 함께 중소 파트너사의 장비 및 설비 부족으로 인한 원료 개발 어려움을 해결하고자 연구시설 및 장비 등을 제공하여 약 9000여건 이상의 물성 분석을 지원하였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr