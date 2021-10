주말 신규 백신 접종자 11만명…접종 완료율 누적 59.3%(종합)

1차 접종자는 전체 77.7% 차지

16~17세 백신 예약률 46.1%

국내 남은 백신 약 1916만회분

[아시아경제 김보경 기자] 코로나19 백신 접종 인원이 하루 새 11만여명 늘었다. 백신 접종 완료자는 3042만여명으로 전체 인구의 59.3% 수준을 나타냈다.

10일 코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 전날 신규 1차 접종자는 1만766명, 접종 완료자는 10만3426명 증가한 것으로 집계됐다. 하루 신규 1·2차 접종 합산 인원은 11만4192명이다.

백신 종류별 신규 1차 접종자는 모더나 8278명, 화이자 1910명, 얀센 428명, 아스트라제네카(AZ) 150명이다.

이날 0시 기준 국내 누적 1차 접종자는 3992만919명으로, 전체 인구의 77.7%에 해당한다. 18세 이상 인구를 기준으로 한 1차 접종률은 90.4%다.

누적 1차 접종자를 백신별로 보면 화이자 2125만9818명, 아스트라제네카 1109만6140명, 모더나 609만5457명이다.

얀센 백신 누적 접종자는 145만8738명이다. 1회 접종만으로 끝나는 얀센 백신을 맞은 사람은 1·2차 접종 수치에 모두 반영한다.

전날 2차까지 새로 접종을 마친 사람 10만3426명을 백신별로 보면 화이자 8만9226명, 모더나 1만587명, 아스트라제네카 3185명이다.

아스트라제네카 접종 완료자는 4075명으로 집계됐으나 이 가운데 890명은 1차 접종 때 아스트라제네카 백신을 맞은 뒤 2차 접종을 화이자 백신으로 교차 접종한 이들이다.

이로써 2차 접종까지 모두 마친 사람은 총 3042만6399명으로 늘었다. 이는 인구의 59.3% 수준이며, 18세 이상 인구를 기준으로 하면 68.9%다.

백신별 누적 접종 완료자는 화이자 1572만8996명, 아스트라제네카 1066만512명(교차접종 166만3436명 포함), 모더나 247만4727명이고 나머지는 얀센 접종자다.

성별 접종완료율을 보면 여성(61.0%)이 남성(57.5%)보다 조금 더 높다. 연령대별 접종 완료율은 70대가 91.0%로 가장 높았고 이어 60대 90.8%, 50대 90.6%, 80세 이상 80.7% 순이다.

상대적으로 접종이 늦게 시작된 청·장년층 연령대에서는 30대와 18∼29세가 각 48.9%, 40대 48.5%, 17세 이하 0.2% 등으로 아직 절반에 미치지 못했다.

지난 5일부터 백신 접종 사전 예약을 시작한 16∼17세 소아·청소년은 예약 대상자 89만8741명 중 41만4026명이 예약해 예약률 46.1%를 기록했다.

기본 접종을 완료한 60세 이상 고령층 및 고위험군에 대한 추가 접종에는 총 1만4749명이 예약했고 임신부는 총 1506명이 예약에 참여했다.

한편 이날 0시 기준으로 국내에 남아있는 백신 물량은 총 1915만7500회분이다. 백신별로는 모더나 991만1900회분, 화이자 488만6000회분, 아스트라제네카 414만6400회분, 얀센 21만3200회분이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr