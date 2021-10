[아시아경제 정현진 기자] '파키스탄 핵 개발의 아버지'로 불리는 핵과학자 압둘 카디르 칸이 85세의 나이로 사망했다고 10일(현지시간) AFP통신 등이 보도했다.

파키스탄 국영 PTV에 따르면 칸 박사는 폐 질환으로 병원에 이송된 뒤 숨진 것으로 전해졌다.

압둘 카디르 칸 박사는 1990년대 북한과 핵·미사일 기술 협력에 참여했고 2004년 북한과 리비아, 이란 등에 핵기술을 전수했다고 시인한 것으로 알려진 인물이다. 그는 자국에서는 파키스탄을 핵을 보유한 최초의 이슬람 국가로 만든 영웅으로 추앙받고 있다.

