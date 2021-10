[경제전망]이번주 기준금리 결정…대면서비스업 고용회복 여부 등 발표

코로나 4차 유행·대외 금융 리스크 "동결" 의견 우세

10월 물가 상승 등 "추가 인상" 의견도 없지 않아



9월 고용동향 주목…대면 서비스업 회복여부 관건



초과세수 예측치, 31.5조보다 더 늘지도 관심



[세종=아시아경제 문채석 기자] 이번주 한국은행 금융통화위원회(이하 금통위)가 기준금리를 결정한다. 최신 고용, 재정 지표도 공개된다.

특히 관심을 모으는 금통위 금리인상 여부에 대해 코로나 4차 대유행에 따른 경기 위축 가능성과 중국 헝다 그룹 사태 등 대외 금융 리스크로 '동결' 의견이 우세한 가운데 인플레이션(물가 상승) 등 변수 때문에 지난 8월 금통위에 이어 또 올릴 수도 있다는 의견도 나오는 상황이다.

가계대출·자산가격 급등·물가상승…'금리인상' 의견도 존재

금통위는 오는 12일 통화정책방향 회의에서 기준금리 조정 여부를 논의한다. 앞서 지난 8월26일 금통위는 15개월 만에 기준금리를 연 0.5%에서 0.75%로 0.25%포인트(p) 올렸다.

그동안 시중에 돈이 많이 풀린 부작용으로 가계대출 증가, 자산 가격 상승 등 '금융 불균형' 현상이 심해지고 인플레이션에 대한 우려도 커졌기 때문에 이번 10월 회의에서도 기준금리를 추가로 올릴 수 있다는 의견도 나온다.

금융 불균형, 인플레이션 문제는 여전하지만, 코로나19 4차 유행과 사회적 거리두기 여파로 최근 산업활동동향 등 경제 지표가 좋지 않고 증시 등 금융 시장도 불안한 만큼 금통위가 기준금리를 동결할 것이라는 시각도 많다.

코로나 4차유행 여파…대면 서비스업 회복은?

통계청은 13일 9월 고용동향을 발표한다. 코로나19 4차 유행이 고용에 어떤 영향을 미쳤을지 주목된다.

8월 취업자 수는 2760만3000명으로 1년 전보다 51만8000명 늘었다. 코로나19 4차 대유행에도 불구하고 증가 폭이 6월(58만2000명)과 7월(54만2000명)에 이어 석 달 연속 50만명대를 유지했다.

다만 코로나19 대유행과 거리두기 정책 등의 직격탄을 맞은 도소매업, 숙박·음식업 등 대면 서비스업과 제조업 고용이 위축된 바 있다. 이 업종의 부진이 지난달에도 이어 졌을지에 대한 관심이 쏠린다.

"세수 예상보다 31.5조 늘었다" 홍남기 발언보다 추가세수 늘었을까

기획재정부는 12일 월간 재정동향을 발표한다. 이번 재정동향에는 8월 기준 정부의 세입과 세출, 재정수지, 국가채무 등이 담긴다. 국세 수입이 얼마나 늘었는지가 관심사다.

올해 1~7월 국세수입은 223조7000억원으로 1년 전보다 55조1000억원 증가했다. 법인세와 부가가치세(57조3000억원) 등 경기 회복 관련 세수가 작년 동기보다 25조원, 부동산과 주식 등과 연관된 자산세수가 15조원 늘었다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 최근 기재부 국정감사에서 올해 초과 세수가 기존에 예측한 31조5000억원을 넘어설 수 있다고 말한 바 있다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr