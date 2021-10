경찰, "공사 장비·비 노조원 출입 막아‥불법 행위 엄정 대응"

[아시아경제 라영철 기자] 강원경찰청이 8일 민주노총 강원건설노조가 주최한 '노동자 생존권 쟁취 결의대회'와 관련, 노조원 3명을 업무 방해 혐의를 적용해 현행범으로 체포했다.

강원경찰청에 따르면, 지난 4일부터 매일 새벽 기업 도시 내 건설 현장 진입로에서 해당 노조원 150~200여 명이 집회를 열고 공사 장비와 비노조원 출입을 막는 등 공사를 방해했다.

이에 이날 경찰 병력을 투입해 집회 해산 절차에 응하지 않는 노조원 3명을 체포했다.

강원청은 "앞으로도 준법 집회는 보장하되 폭력과 업무 방해 행위를 포함한 불법 집회에 대해서는 끝까지 추적해 예외 없이 사법 처리하는 등 엄정하게 대응할 방침"이라고 밝혔다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr