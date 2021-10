[아시아경제 권재희 기자] 미국 노동부가 9월 비농업부분 일자리가 19만4000개 늘어났다고 8일(현지시간) 발표했다.

이는 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치인 50만개에도 크게 못미치는 수준이다. 전월(36만6000명)과 비교해서도 하회한다.

시장 전망치의 3분에 1에도 못미친 8월에 이어 두 달 연속 일자리 증가폭이 기대를 밑돌았다.

실업률은 4.8%로 전월 5.2%보다 소폭 내려갔다.

