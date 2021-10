홍남기 "보건의료노동자 코로나 생명안전수당 지원 국회와 협의"

8일 당정 보건의료노동자 간담회

교육전담간호사 지원 등 국회 소통



[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 8일 보건의료 노동자들을 만나 "생명안전수당(감염관리수당), 교육전담간호사 지원 등 구체적인 재정 수반 사항은 필요 소요가 국회 심의단계에 반영될 수 있도록 향후 국회와 긴밀히 협의하겠다"고 밝혔다.

그는 "공공의료 인프라 확충, 보건의료 인력 처우 개선 등 관련 사항들이 충실히 이행될 수 있도록 적극적으로 협조할 계획"며 이같이 말했다.

홍 부총리는 이날 송영길 더불어민주당 대표와 함께 국립중앙의료원을 찾아 현장 의료진, 민주노총 전국보건의료산업노동조합(보건의료노조)과 간담회를 했다.

홍 부총리는 모두발언에서 "지난달 2일 대화와 소통을 통해 노정 간 합의에 도달한 점을 매우 의미 있게 생각한다"며 "지금은 서로 머리를 맞대고 보건의료 체계를 내실 있게 만들기 위해 힘 모아나갈 시기"라고 강조했다.

그는 "2년 가까이 방역 현장의 최일선에서 코로나바이러스와 사투를 벌이는 모든 의료진의 헌신에 다시 한번 깊은 감사와 존경의 말씀을 드린다"면서 애로사항 등을 경청하겠다고 말했다.

