'먹는 코로나약' 복용 주의사항으로 '성관계 금지' 포함, 이유는?

전문가 "임신하면 선천적 기형 유발 가능성"

[아시아경제 강주희 기자] 미 식품의약청(FDA)에 긴급사용 승인 신청을 한 미국 제약사 머크의 코로나19 경구용 항바이러스제 '몰누피라비르' 임상 시험 참여 자격으로 '성관계 금지' 기준이 포함돼 눈길을 끌고 있다.

지난 7일(현지시간) 미국 국립보건원(NIH) 임상시험정보공개에 따르면, 머크는 이 약의 임상 참여 자격 기준 제한 사항으로 성관계 금지를 명시했다.

머크는 남성의 경우 '약 투여 기간과 마지막 투여 뒤 최소 4일간 금욕적인 생활을 유지하는 것에 동의해야 하고 피임하는 것을 동의해야 한다'고 했다. 여성의 경우 '임신이나 모유 수유 중이 아니어야 하고, 임신했을 가능성이 없어야 한다'고 밝혔다.

머크는 또 △신장병이 있는 일부 경우 △HIV 감염자 중 항바이러스요법에서 안정적인 반응을 보였을 경우 △간경변, 말기간질환, 간세포암, B형간염·C형간염 일부 이력이 있는 경우 △5일 내 혈소판 수치가 10만/μL(마이크로리터) 이하이거나 혈소판 수혈을 받았을 경우 등을 임상에서 제외했다.

이에 대해 사이먼 클라크 영국 리딩대 교수는 "임상 참여자들이 성관계 금지나 피임을 지시받았다는 점은 주목할 가치가 있다"며 "암 화학요법 등 일부 다른 의약품의 일상적 관행이지만, 임신하게 되면 약물이 선천적 기형을 유발할 가능성이 있기 때문"이라고 설명했다.

이어 이 약의 코로나19 치료와 관련해선 "환자의 50%가 중증으로 악화하는 걸 막으면 좋겠지만, 약을 먹었음에도 여전히 입원율이 높다"라며 "누가 (회복과 악화 중) 어떤 쪽으로 흐를지는 알 수 없다"고 말했다.

머크는 지난 1일 몰누피라비르 투약 시 코로나19 환자 입원율과 사망률이 절반가량 줄어든다는 임상3상 중간 결과를 발표해 주목받았다. 머크는 코로나19 경·중증 환자 중 감염 5일 이내인 사람 775명을 대상으로 임상시험을 한 결과, 몰누피라비르 복용 환자 중 7.3%만 병원에 입원했고, 사망자는 한 명도 없었다고 밝혔다.

한편, 정부는 머크, 화이자, 스위스 제약사 로슈와 경구용 코로나19 치료제 구매 협상을 벌이고 있으며, 최소 2만명분은 이미 확보했다고 지난 5일 밝혔다.

정부는 경구용 치료제 구매를 위해 올해 추가경정예산(추경) 168억원과 내년 정부 예산 194억원 등 총 362억원을 편성했다. 질병관리청은 올해 추경 예산에 1만8000명분, 내년 예산안에 2만명분에 대한 치료제 구매비용을 반영하겠다고 밝혔다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr