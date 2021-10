경찰, 대장동 의혹 핵심 인물 '유동규 전 본부장' 휴대전화 확보

[아시아경제 오주연 기자] 경찰이 대장동 개발사업 특혜 의혹의 핵심인물로 지목되는 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 휴대전화를 확보했다.

8일 경기남부경찰청 전담수사팀은 지난 7일 유 전 본부장의 휴대전화 은닉 등 증거인멸 의혹과 관련한 고발을 접수해 수사에 착수한 뒤, CCTV 영상 분석 등을 통해 유 전 본부장의 휴대전화를 확보했다고 밝혔다.

이날 경찰이 확보한 휴대전화는 지난달 29일 검찰이 유 전 본부장의 자택을 압수수색을 하는 과정에서 유 전 본부장이 창밖으로 던진 전화기이다.

당시 유 전 본부장은 압수수색 이후 한 언론과의 인터뷰에서 "술을 마시고 휴대전화를 집어 던졌을 뿐 증거인멸을 하려고 했던 것은 아니다"라는 취지로 해명한 바 있다.

경찰 측은 "확보한 휴대폰 수사와 관련해 검찰과 적극적으로 협의해 진행할 예정"이라고 전했다.

