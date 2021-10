오세훈 "이재명, 대장동 아파트 원가나 공개하라"

[아시아경제 오주연 기자] 오세훈 서울시장이 8일 이재명 경기지사를 향해 "대장동 아파트 원가나 공개하라"고 말했다.

이날 오 시장은 페이스북에 "일머리 경쟁은 언제나 환영한다"는 제목의 글을 올리며 이 같이 밝혔다,

오 시장은 "이 지사가 분량 자랑하는 800페이지 자료는 건설사가 제출한 공개내역서를 그대로 올린 것이다. 건설사가 이윤을 붙여서 제출한 것을 올려놓고 분양원가 공개라니 황당하기 그지없다"고 말했다.

이어 "일반 시민들이 궁금한 것은 건축공사비가 아니고 최종적인 분양가가 어떻게 산정되었는지이며, 공공택지는 당연히 택지비를 포함한 분양가를 산정해서 분양가상한제를 적용하고 있다"고 적었다.

오 시장은 "대장동 사업은 공공의 탈을 쓰고 토지를 헐값 매입해 초고가에 분양한 사업"이라며 "이 지사 본인이 단군 이래 최고로 환수했다고 주장하는 그 돈도 결국 대장동 아파트를 원가보다 비싸게 주고 산 입주민 주머니에서 나온 것 아닌가"라고 지적했다.

이날 오전 이 지사는 오 시장을 겨냥해 페이스북에 "가짜 분양 원가 공개 그만하고, 할 거면 경기도처럼 제대로 하라"면서 원가 공개 자료를 비교했다. 이 지사는 2007년 서울주택도시공사(SH공사)의 분양원가 공개 자료는 20쪽, 2020년 경기주택도시공사 자료는 800쪽이 넘는다며 자료의 두께만 봐도 정보의 구체성과 국민의 알 권리가 정비례한다고 꼬집었다.

