강원서 '야생 진드기'에 물린 40대 사망‥ 올 들어 4번째

10월 첫 주 만에 7명 발생‥ 진드기 물림 예방 숙지

[아시아경제 라영철 기자] 야생 진드기에 물려 생기는 '중증열성혈소판감소증후군(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, SFTS)' 환자가 강원도 내에서 10월 들어 첫 주 만에 7명이 발생해 4번째 사망자가 나왔다.

8일 강원도 방역 당국에 따르면, 원주시에 거주하는 40대 남성 A 씨는 지난 5일 인근 종합병원에 입원한 후 이틀 만에 사망했으며, 당일 'SFTS' 양성 판정을 받았다.

A 씨는 추석 연휴 성묘 때 야생 진드기에 노출된 것으로 추정되며, 현재 정확한 감염 경로를 조사 중이다.

강원도 내에서는 지난 2013년 첫 'SFTS' 환자 발생 보고 후, 매년 30명 내외로 환자가 발생하고 있다.

올 들어 15명의 환자가 발생했으며, 9월까지 8명이던 환자가 최근 1주일 동안 7명이 늘어나 환자 급증이 예상됨에 따라 각별한 주의가 필요하다.

'SFTS'는 주로 4~11월에 바이러스를 보유한 참 진드기에 물린 후 고열, 소화기 증상(오심, 구토, 설사) 등이 나타난다. 환자 중 50대 이상의 농업과 임업 종사자 비율이 높고 고령자의 사망률이 높다.

특히 예방 백신과 특별한 치료제가 없기 때문에 야외 활동 시에는 진드기에 물리지 않도록 진드기 물림 예방 수칙을 철저히 지켜야 한다.

김영수 보건환경연구원장은 "SFTS를 예방하기 위해 감염병 신속 진단 체계를 유지하고, 도 내 전역에 걸쳐 매개체 감시 사업을 강화하겠다"고 말했다.

