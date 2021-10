대한상의 "온실가스 감축목표, 실현 가능성 우려"

[아시아경제 황윤주 기자] 대한상공회의소는 8일 '2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)와 관련해 기업들의 부담이 커질 것이라고 우려를 표했다.

우태희 대한상의 상근부회장은 이날 탄소중립위원회가 온실가스 감축목표를 상향해 발표한 데 대해 "기후위기 극복 위해 탄소중립이 나아가야 할 길이라는 것에는 공감하지만 2030년까지 불과 8년여밖에 남지 않은 상황"이라며 이같이 밝혔다.

이어 "2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 40%까지 상향하는 것에 대해 실현 가능성에 우려가 크다"며 "특히 산업부문의 2030 NDC 목표가 2018년 때 보다 2배 이상 상향돼 이를 달성해야 하는 기업들의 부담감이 매우 커진다"고 말했다.

우 상근부회장은 우리나라가 제조업 비중이 주요국 보다 매우 높고, 탄소배출효율은 현재 세계 최고 수준이라며 기업만의 노력으로는 쉽지 않다고 지적했다.

그는 "도전적으로 설정된 2030 NDC를 달성하기 위해서는 조속한 혁신기술 개발과 상용화가 필요하다"며 "이는 개별 기업 차원에서 해결하는데 한계가 있기 때문에 국가적 차원에서 지원이 뒷받침되어야 한다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr