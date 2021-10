[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 왕홍(중국 유명 인플루언서)이 8일 함양산삼항노화엑스포 산업교류 관에서 라이브커머스를 통해 엑스포 참여기업제품을 중국에 홍보하고 있다.

왕홍은 중국에서 하나의 산업으로 표현해도 될 정도로 최근 라이브 커머스를 중심으로 급속도로 성장하고 있다.

