롯데푸드, 식육 사업부문 영업정지 결정

[아시아경제 이선애 기자] 롯데푸드는 12월31일 식육 사업 부문 영업정지를 결정했다고 8일 공시했다.

영업정지 내용은 식육 사업 부문 생산 및 판매 중단이다. 사유는 사업 환경 민감성에 따른 지속적인 사업부진 및 낮은 성장가능성 때문이라고 밝혔다.

영업정지 금액은 1964억원으로 지난해 매출액의 11.43% 비중이다. 식육사업 중단에 따라 김천공장의 해당 생산 부문은 생산을 중단할 예정이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr