[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆관세청 <고위공무원 나급 승진 및 전보> ▶관세청 조사국장 이근후(李根厚) <과장급 전보> ▶관세청 코로나19미래전략추진단 팀장 이나애(李娜愛) ▶관세청 인사혁신담당관 백형민(白亨敏) ▶관세청 감찰팀장 김희리(金熺里) ▶관세청 국제협력총괄과장 이철재(李澈宰)(이상 10월 8일자)

