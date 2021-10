SKT, 고객만족도 조사 24년 연속 1위…역대 최고점수

한국능률협회컨설팅 주관

KCSI 조사 이통부문서 1위

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 10,500 등락률 -3.33% 거래량 175,480 전일가 315,500 2021.10.08 10:40 장중(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, '아이폰13' 시리즈 공식 출시[클릭 e종목] 무선 성장 덕본 KT…3Q 영업익 3400억 전망이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다 close 이 ‘2021년 한국산업의 고객만족도(KCSI)’ 조사에서 24년 연속 이동통신 부문 1위를 기록했다고 8일 밝혔다.

SK텔레콤은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 1998년부터 시작한 KCSI 조사의 이동통신 부문에서 24년 동안 연속 1위를 기록했다. 올해 조사에서는 역대 최고인 85.1점을 기록하며 서비스 산업 영역에서 고객만족도 최상위권 기업에 올랐다.

계열사들도 높은 순위를 기록했다. SK브로드밴드는 IPTV와 초고속인터넷에서 단독 1위를 차지했으며, SK텔링크는 국제전화 부문 7년 연속 1위, 11번가는 오픈마켓 부문 13년 연속 1위, 티맵모빌리티는 내비게이션 부문 4년 연속 1위, SK스토아는 T커머스 부문 단독 1위를 차지했다.

SK텔레콤은 비대면 서비스가 더욱 중요해지는 시대를 맞아 안정적인 인프라 제공과 혁신 서비스를 선도하는 것은 물론 고객의 서비스 경험을 높이기 위해 펼치는 다양한 활동을 인정받았다는 의미라고 설명했다.

SKT는 지난 7월 메타버스 플랫폼 ‘이프랜드’를 선보인데 이어, 8월에는 아마존 무료 배송과 11번가 할인 등 다양한 혜택을 포함한 구독 서비스 ‘T우주’를 선보였다. 업계 최초로 시행한 말로 하는 AI 상담서비스 ‘보이스봇’, AI 기술을 접목해 고객 상담을 하는 ‘챗봇’ 서비스를 T전화 앱과 모바일 T월드에 적용했다. 챗봇 상담 중 실제 상담사와 연계하는 하이브리드 시스템도 구축했다.

이 밖에도 ▲어르신과 13세 이하 어린이 고객을 위한 연령별 전담 상담사 제도 도입 ▲업계 최초 고객센터 재택근무 시행을 포함해 ▲누구 케어콜을 활용한 코로나19 증상 발현 모니터링 시스템 구축 ▲독거 어르신을 위한 ‘인공지능 돌봄서비스’ 고도화 등 사회안전망 구축 활동에도 힘을 기울이고 있다.

이기윤 SK텔레콤 고객가치혁신실장은 "KCSI 24년 연속 1위 달성을 계기로 SK텔레콤은 앞으로도 진정성 있는 고객가치혁신을 통해 고객의 요구에 어울리는 고객서비스 제공을 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr