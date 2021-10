삼성전자가 3분기 매출 73조원, 영업이익 15조7000억원을 기록했다고 8일 공시했다. 분기 매출이 70조원을 넘은 것은 이번이 처음이다. 이날 삼성전자 딜라이트샵에서 시민들이 오가고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.