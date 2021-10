한국투자증권, 퇴직연금 ESG펀드 가입 이벤트

[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 11월 30일까지 '착한투자, ESG펀드' 가입 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 한국투자증권 개인형 퇴직연금계좌(IRP) 및 확정기여형 퇴직연금계좌(DC) 보유고객이라면 누구나 참여 가능하다. 이벤트 대상 펀드 중 동일 운용사의 상품을 도합 1000만원 이상 매수할 경우, 금액에 따라 모바일 문화상품권을 최대 3만원까지 지급한다. 운용사별 300명씩 총 1500명 한정으로 진행된다.

대상 펀드는 ▲한국투자e단기채ESG증권투자신탁 ▲한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁1호 ▲한국투자글로벌착한기업ESG증권투자신탁 ▲한국밸류지속성장ESG증권투자신탁 ▲KTB ESG1등주증권투자신탁 ▲우리G코리아ESG증권자투자신탁 ▲키움파이어니어ESG증권자투자신탁제1호 ▲키움올바른ESG증권투자신탁제1호 등이다.

박종길 퇴직연금본부장은 "최근 ESG에 대한 기업의 책임과 투자자들의 관심이 급격히 증가하고 있다"며 "이러한 흐름에 발맞춰 다양한 ESG펀드를 소개하는 것은 물론, 당사가 지향하는 바른 투자, 착한 투자의 가치를 공유할 수 있는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.

한편, 한국투자증권은 비대면으로 개설한 IRP 계좌의 운용·자산관리 수수료를 전액 면제해 주고 있다. 퇴직연금 계좌 운용 및 이벤트 관련 자세한 내용은 한국투자증권 홈페이지와 모바일 앱, 한국투자증권 퇴직연금 상담센터를 통해 확인 가능하다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr