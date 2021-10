우리은행, "연금저축펀드 가입하고 경품 받으세요"

연금저축펀드 가입 고객 대상 이벤트

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 연말정산을 미리 준비하는 고객을 위해 ‘지금, 연금 함께하면 디저트 세트가 공짜’ 이벤트를 다음 달 30일까지 실시한다고 8일 밝혔다.

연금저축펀드는 노후준비와 세액공제를 동시에 할 수 있는 대표적인 절세상품으로 연간 400만원을 납입하면 최대 66만원까지 세액공제 혜택을 받을 수 있다.

이벤트 대상은 우리원뱅킹에서 연금저축펀드를 ▲최초 신규가입하고 자동이체 5만원이상 등록한 고객 ▲타 금융기관에서 우리은행으로 계약이전한 고객으로 선착순 2만명에게 스타벅스 디저트 쿠폰을 제공한다.

추첨을 통해 드롱기 아이코나 빈티지 혼수가전 세트(10명), 마샬 스탠모어2 블루투스 스피커(10명), 플래티넘 외식통합이용권 모바일 쿠폰 30만원권(80명), 마비스치약 NEW&LIMITED 4종 세트(100명)를 총 200명에게는 경품도 제공한다.

자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

우리은행 관계자는 “우리원뱅킹에서 안정적인 노후와 연말정산 세액공제 혜택이 있는 연금저축펀드 가입고객을 위해 풍성한 경품 이벤트를 마련했다”고 밝혔다.

