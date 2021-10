[속보] 삼성전자, 3분기 매출 73조원…분기 사상 최대

속보[아시아경제 우수연 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 71,600 2021.10.08 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 [속보] 삼성전자, 3분기 영업익 15조8000억원…전년비 28%↑[속보] 삼성전자, 3분기 매출 73조원…전년비 9%↑[굿모닝 증시] 美증시 이틀 연속 상승…韓증시도 따라갈까 close 는 올해 3분기 매출액이 73조원, 영업이익 15조8000억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

전년 동기 대비 매출은 9%, 영업이익은 28% 늘었다. 이로써 올해 3분기 삼성전자 분기 매출액은 사상 최대치이며 70조원을 넘어선 것도 역대 최초다.

