[아시아경제 문혜원 기자] 이연에프엔씨가 홈플러스에서 판매되고 있는 간편식 제품을 할인 판매한다고 8일 밝혔다.

행사는 오는 13일까지 진행하는 홈플러스 시그니처 위크에 맞춰 진행된다.

주요 할인 혜택으로는 양지고기 설렁탕, 얼큰설렁탕, 소고기장터국, 콩나물황태국 등 주요 실온국탕류 제품을 2+1으로 구입할 수 있으며, 냉장 제품인 한우우족탕, 한우도가니탕, 토종순대국 등은 약 10%할인 혜택을 제공한다

또한 사골곰탕육수는 개당 판매가를 약 50%의 할인된 가격에 만나 볼 수 있다. 사골곰탕육수 5개입 제품도 할인 판매한다.

