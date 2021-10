[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆바른손=두나무 주식 0.21% 214억원에 취득

◆마이더스AI=미국 현지 자회사 설립 통해 사업 진출 목적 ‘MIM USA’ 지분 100% 117억원에 취득

◆큐브앤컴퍼니=타 법인 증권 취득 자금 목적 10억원 규모 유상증자 결정

◆대유=시설 자금 및 채무 상환 자금 380억원 유상증자 결정

◆홈캐스트=시설 자금 목적 50억원 유상증자 결정

◆KH E&T=기타 자금 목적 20억 원 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆서희건설=공도스타허브 지역주택조합 300억원 채무보증 결정

◆피엔케이피부임상연구센터=대표이사 상여 주식 지급 목적 보통주 1억원 처분 결정

◆코웰패션=주식매수선택권 행사에 따라 자기주식 교부 목적 1억원 자기주식 처분 결정

◆하림=7개 삼계 판매 사업자의 부당한 공동행위로 과징금 79억원 부과

