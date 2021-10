NY증시, 美 디폴트 모면 안도 랠리‥고용 지표에 시선 집중

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요지수가 미 연방정부 부채한도 일시 증액 합의에 힘입어 연이틀 상승 마감했다.

7일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 337.95포인트(0.98%) 오른 3만4754.94에, S&P500지수는 36.21포인트(0.83%) 상승한 4399.76에, 나스닥지수는 152.10포인트(1.05%) 올라 1만4654.02에 거래를 마쳤다.

척 슈머 민주당 상원 원내대표는 오는 12월 3일까지 부채한도를 4800억달러 상향하는 데 공화당과 합의했다고 발표했다.

상원은 이날 저녁 8시 합의안을 처리할 예정이다. 이에 따라 당초 오는 18일로 예고됐던 미국 국가부도 사태는 연내에 일어나지 않을 것으로 전망된다.

시장을 압박하던 미국 연방정부 업무 일시 정지(셧다운)와 국가부도 사태가 일단락되면서 시장의 관심은 하루 뒤 발표될 9월 고용지표로 쏠리고 있다.

다우존스 집계에 따르면 전문가들은 9월 신규 고용이 50만명, 실업률은 5.1%로 떨어질 것으로 예상했다. 이날 발표된 주간 신규실업수당 청구 건수가 3주 만에 하락하는 등 고용 회복에 대한 기대감이 큰 상황이다.

이날 10년물 미 국채금리가 1.570%까지 치솟은 것도 고용지표 호조를 반영한 것이라는 분석이다. 고용이 호조를 보이면 연방준비제도(Fed)가 11월에 자산매입축소(테이퍼링)를 결정할 근거가 될 것으로 예상된다.

국채금리 급등에도 애플, 알파벳, 아마존 등 핵심 기술주들이 상승한 가운데 트위터는 모바일 광고 관련 부문을 매각할 수 있다는 소식에 4%나 올랐다.

경기 민감주들도 강세였다. 자동차 업체 제너럴 모터스와 포드는 각각 4%와 5% 이상 상승하며 랠리를 벌였다.

중국 전기차 업체 니오는 골드만삭스가 투자 의견을 중립에서 매수로 상향 조정한 데 힘입어 6.9% 급등했다.

청바지 제조사 리바이 스트라우스는 실적이 기대 이상이라는 평가 속에 8.5%나 치솟았다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr