"화이자 맞고 온몸에 붉은 반점 생긴 아버지…결국 생일 전날 사망" 울분의 靑 청원

"백신 맞지 않았다면 살아 계셨을 것…억울함 어디에 풀어야 하나"

"갑작스러운 죽음에 너무나 황망"

[아시아경제 허미담 기자] 최근 코로나19 백신 접종 후 부작용을 호소하는 청원이 이어지는 가운데 이번에는 아버지가 화이자 백신 2차 접종 후 갑작스레 사망했다며 억울함을 호소하는 청원이 올라와 파문이 일고 있다.

최근 청와대 국민청원 게시판에는 '아버지의 생신날 화이자 백신으로 아버지를 잃었습니다'라는 제목의 청원이 올라왔다.

청원인 A씨는 "올해 만 59세인 아버지는 지난달 10일 화이자 2차 백신을 접종하고, 14일 본인의 생일 전날 돌아가셨다"며 "저희 가족은 혼자서 외롭고 쓸쓸히 돌아가신 아버지의 죽음이 너무나도 가슴 아프고 답답한 심정"이라고 말문을 열었다.

이어 "저와 동생은 일찍 결혼해 출가했다. 아버지, 어머니는 두 분이서 살고 계셨다. 아버지는 돌아가시기 6개월 전쯤 퇴직을 하고 다른 일에 도전하고자 시험을 준비하며 집에서 쉬고 계신 상황이었다"고 했다.

A씨는 "아버지는 퇴직하고 하고 싶은 일을 하며 행복한 일만을 꿈꿨는데, 화이자 백신 접종 후 4일 차 갑작스레 사망하셨다. 그런 아버지의 억울함을 꼭 풀어드리고 싶다"고 호소했다.

A씨에 따르면 그의 부친은 지난 8월9일 화이자 1차 접종 후에는 별다른 부작용이 없었다. 그러나 지난달 10일 2차 접종 후 "몸이 좋지 않다", "간지럽다" 등의 말을 했다.

A씨 부친은 이후에도 지속해서 가려움을 호소했다. 결국 지난 13일 병원을 찾았으나, 병원은 '알레르기성 두드러기'로 진단해 알레르기 주사와 약, 연고를 처방했다. 부친은 약을 먹고 연고를 온몸에 발랐으나, 상태가 호전되지 않았다.

A씨는 "지난달 14일 아침 어머니가 출근 전 아버지의 주무시는 모습을 확인했다. 그러나 퇴근 후 집에 돌아와 보니 아버지가 아침에 누워있던 모습 그대로 누워있었다"며 "아버지 손은 차가웠고 온몸에는 붉은 반점, 피부 두드러기 증상, 윗잇몸은 갈라져 피가 보이고 있었다"고 당시 상황을 설명했다. A씨 부친은 곧바로 병원으로 이송됐지만 이미 숨이 멎은 상태였다.

이어 "다음날인 15일은 아버지 생신이었다. 아버지의 웃음으로 가득해야 할 날에 저희는 아버지를 보내 드려야 했다"고 분통을 터뜨렸다.

그는 "백신을 맞지 않았다면 아버지는 살아 계셨을 거다. 하루아침에 저희는 아버지를 잃었다"며 "아버지와 같은 백신 부작용으로 인한 사망과 피해자들이 계속해서 생기고 있다. 이런 억울함을 어디에 풀고 밝혀야 하냐"고 토로했다.

아울러 "현재 백신 접종이 사회적으로 필수가 되고, 저희 아버지 또한 국민으로서의 의무를 지키고자 정부에서 권장하는 백신접종을 했다. 이에 따른 결과는 너무나도 믿기지 않는 상황"이라며 "갑작스러운 죽음으로 너무나 황망하다. 아직도 믿기지 않는다. 도와달라"고 했다.

한편 질병관리청에 따르면 지난 3일 기준 코로나19 백신 접종 후 발생한 '사망 및 중증 이상반응' 신고는 총 1586건이다. 이 중 사망 2건, 중증 5건 총 7건(0.4%)만 백신과의 인과성이 인정됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr